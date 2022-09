¿Por qué se retira Roger Federer?

El tenista suizo jugó su último partido

Comenta cómo se siente con su decisión

Roger Federer se ha retirado. Uno de los más grandes tenistas del mundo dijo adiós a las canchas tras una serie de operaciones en la rodilla que le impidieron estar en varios torneos al menos este año y parte del pasado, sus compañeros, los más talentosos, lo despidieron, de acuerdo a información de AP.

“Ponerse a pelotear en la cancha es divertido: la iluminación es bonita, todo es bonito. Te das cuenta cómo empiezas a entrar en ritmo”, dijo en una entrevista con The Associated Press tras una rueda de prensa. “Mientras que cuando juegas en casa, como si fuera en un pabellón normal de tenis, la iluminación no es tan buen, hay mucha publicidad alrededor tuyo, y no entras en ritmo”.

UN RETIRO SIN RETORNO

¿Sería bueno cancelar el retirarse?, se le preguntó, pero el respondió: “No”, respondiendo sonriente. “No. No. No.” Federer es reconocido por su tenis exquisito, su longevidad, sus 20 títulos de Grand Slam y ocasionales lágrimas en sus momentos más motivos tras los partidos, ya sea una victoria o derrota.

Roger Federer no se palpó ningún atisbo de tristeza el miércoles. Fueron solo sonrisas — y algunas muecas a sus propios chistes — cuando Federer compareció para hablar sobre su retiro del tenis profesional con 41 años de edad tras una serie de operaciones en la rodilla. Culminó su carrera con un duelo de dobles en la Copa Laver el viernes junto a su eterno rival Rafael Nadal.