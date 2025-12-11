Rodrygo rompe su sequía ante el Manchester City
Publicado el 12/10/2025 a las 22:22
Después de 32 partidos oficiales sin anotar, Rodrygo Goes se reencontró con el gol este miércoles en su competición favorita: la Champions League, y ante su rival predilecto: el Manchester City. Su tanto llegó tras 9 meses y 6 días de sequía.
Rodrygo tiene una relación especial con el torneo europeo. Ha participado en 42 goles (26 tantos y 16 asistencias) en 68 partidos de Champions. Una media que contrasta con sus registros en Liga (32 goles en 186 partidos).
Gol con dedicatoria y abrazo a Xabi Alonso
Tras marcar, Rodrygo señaló al palco del Bernabéu donde estaba su familia y luego abrazó a Xabi Alonso, técnico del Madrid, en un gesto de respaldo mutuo en medio de la crisis deportiva.
La racha negativa llegó a su fin
No marcaba en partido oficial desde el 4 de marzo ante el Atlético de Madrid. A pesar de haber anotado en un amistoso ante el Tirol, no contaba para romper su racha.
Sus víctimas favoritas
Con el tanto de hoy, Rodrygo le ha marcado 5 goles al Manchester City, superando al Sevilla como su segundo rival más goleado (4). Pep Guardiola ya lo tiene bien identificado.
