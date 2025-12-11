Buscar
Rodrygo rompe su sequía ante el Manchester City

Rodrygo rompe su sequía ante el Manchester City

Rodrygo Goes volvió al gol tras 32 partidos sin anotar con el Real Madrid. Lo hizo ante el Manchester City en Champions, su competición favorita
Por 
2025-12-11T03:22:33+00:00
Foto: EFE

Publicado el 12/10/2025 a las 22:22

Después de 32 partidos oficiales sin anotar, Rodrygo Goes se reencontró con el gol este miércoles en su competición favorita: la Champions League, y ante su rival predilecto: el Manchester City. Su tanto llegó tras 9 meses y 6 días de sequía.

Rodrygo tiene una relación especial con el torneo europeo. Ha participado en 42 goles (26 tantos y 16 asistencias) en 68 partidos de Champions. Una media que contrasta con sus registros en Liga (32 goles en 186 partidos).

Gol con dedicatoria y abrazo a Xabi Alonso

Tras marcar, Rodrygo señaló al palco del Bernabéu donde estaba su familia y luego abrazó a Xabi Alonso, técnico del Madrid, en un gesto de respaldo mutuo en medio de la crisis deportiva.

Rodrygo rompe su sequía ante el Manchester City
Rodrygo rompe su sequía ante el Manchester City / Foto: EFE

La racha negativa llegó a su fin

No marcaba en partido oficial desde el 4 de marzo ante el Atlético de Madrid. A pesar de haber anotado en un amistoso ante el Tirol, no contaba para romper su racha.

Sus víctimas favoritas

Con el tanto de hoy, Rodrygo le ha marcado 5 goles al Manchester City, superando al Sevilla como su segundo rival más goleado (4). Pep Guardiola ya lo tiene bien identificado.

Rodrygo rompe su sequía ante el Manchester City / Foto: EFE

