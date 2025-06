Confirmación de Rodney Scott como Comisionado de CBP genera controversia

El Senado de Estados Unidos confirmó este miércoles a Rodney Scott como comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), la mayor agencia federal del país.

La votación fue 51 a favor por parte de los republicanos y 46 en contra de los demócratas. A pesar del respaldo en el Senado, la confirmación ha generado fuerte oposición de defensores de los inmigrantes.

Scott, quien tiene más de 30 años de experiencia en CBP, expresó tras su confirmación:

“Comencé mi carrera en primera línea y ahora estoy listo para liderar a mi equipo de la CBP con integridad y una misión clara: defender nuestra soberanía, hacer cumplir la ley y poner a Estados Unidos en primer lugar”.

The Senate has confirmed Rodney Scott as CBP Commissioner. A 30-year veteran of the Border Patrol, he’s back to lead the mission he helped build—strengthening enforcement, restoring law and order, and putting America first. 🇺🇸 pic.twitter.com/tORbJE07EW

— CBP (@CBP) June 18, 2025