Rodner Figueroa rompe en llanto. Tras la sorpresiva salida de la televisión del presentador venezolano Rodner Figueroa, mucha gente se quedó bastante triste de que el ex integrante de ‘El Gordo y La Flaca’ se estará ausentando por un tiempo indeterminado de la pantalla chica, su salida de Univision le dolió a más de uno.

"Me estoy desahogando porque no quiero que él sienta que yo estoy angustiado, que estoy triste porque ellos sienten lo que uno siente. Solo el que es dueño de una mascota entiende lo que estoy sintiendo y es una decisión muy complicada, pero bueno uno tiene que dejar de ser egoísta y tiene que pensar en el bienestar de ellos", contaba a sus seguidores devastado.

Visiblemente afectado, el presentador, quien formó parte de ‘El Gordo y la Flaca’, confesó que esperaba no recibir una noticia tan mala, pese a que ya se le notaban problemas de salud , pensaba que era por otra cosa: “Yo tenía la esperanza de que fuera algo de los discos como nos habían dicho, pero no, tiene un tumor en el cerebro que le está apretando el cerebro en la parte frontal, le está comprometiendo la capacidad motriz”, explicó.

Rodner Figueroa rompe en llanto: Pide oraciones de su gente para la recuperación de su mascota

El presentador, quien se veía bastante afectado durante la transmisión en vivo en Facebook el martes pasado, le pidió a sus miles de seguidores sus oraciones: “Por favor recen por nosotros, por Ernesto, por mí… Y gracias por escucharme, pero es que necesitaba sacarme esto de adentro, no lo quiero hacer delante de Napoleón. Pero bueno tengo que ser fuerte y tengo que tomar la decisión que sea mejor para él y no para mí”, dijo.

Para finalizar, y aún con bastantes lágrimas en el rostro, Rodner Figueroa dijo que lo que menos quería es ver a su mascota sufrir por causa del tumor que le fue detectado: "Yo no lo quiero ver sufrir y en las últimas dos semanas he visto el deterioro progresivo de su condición. Napoleón es lo más dulce, tierno, amoroso, cariñoso, es un ángel que solamente me ha regalado satisfacciones, alegrías, un compañero" (VER VIDEO AQUÍ).