A pesar de estar envuelto en tantas polémicas, Rodner Figueroa se ganó el cariño de la gente y han demostrado que quieren verlo de vuelta a través de la pantalla chica y tal parece que todo eso fue escuchado ya que el conductor ha sido sorprendido con una noticia que no esperaba.

El conductor venezolano confiesa haber recibido una nueva propuesta de trabajo

“Si te soy sincero, a mí me llamaron ya para hacer televisión”, reveló Rodner Figueroa y posteriormente dijo qué fue lo que hizo al respecto, “Lo que pasa es que por un tema contractual y cosas que no puedo expandirme en el tema, decidí no aceptarlo y yo creo que la audiencia migró de la pantalla chica a la pantalla de los móviles, las tabletas y las computadoras”.

“Mi audiencia más grande está en las redes sociales, es en lo que me he concentrado y me han crecido enormemente, por ejemplo, el tema de Shakira, lo vio un millón y medio de personas, quizás más hasta el momento, y de repente en la televisión te ven 150 mil personas. Cuando pones en una balanza, te es más rentable estar en tus redes sociales”, añadió a sus declaraciones el exconductor de Telemundo. Archivado como: Rodner Figueroa regresa televisión.