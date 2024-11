Rodner Figueroa critica los aciertos y errores de Miss Universo 2024

Rodner Figueroa dice que Victoria ganó por su autenticidad.

Vestidos polémicos y mal seleccionados.

Rodner ofreció críticas sin filtros.

Rodner Figueroa, reconocido experto en moda, diseñador y conductor, no dejó escapar ningún detalle al hablar sobre lo ocurrido en Miss Universo 2024.

Con una trayectoria que lo respalda como colaborador en múltiples certámenes de belleza y programas de análisis, Rodner ofreció su opinión en su canal de YouTube tras finalizar la gala.

El venezolano, acompañado de su esposo Ernesto Mathies, realizó un análisis en vivo donde desglosó cada aspecto del evento.

Desde los vestidos y las poses hasta las sorpresas y las decepciones, su crítica estuvo cargada de elogios, comentarios técnicos y observaciones sinceras.

Victoria Kjaer brilla por autenticidad; vestuarios polémicos generan críticas

Sobre la ganadora de la corona, Victoria Kjaer Theilvig, Miss Dinamarca, expresó: «Ganó por espontánea, ganó porque fue una mujer que en todo momento se lo gozaba, caminaba normal… La gente, hoy por hoy, conecta con la humanidad».

Según Rodner, este factor fue clave para que se destacara entre las demás concursantes.

Sin embargo, no todo en la gala lo convenció. Uno de los puntos más controversiales en su análisis fue el vestido de Jennifer Colón, Miss Puerto Rico.

«No me gustó para nada… Le restaba a su silueta, esa mujer con un cuerpo tan maravilloso, de lujo, pero quisieron sacarle provecho al cuerpo y escotarla tanto que más bien rayó en el mal gusto. Ahí difiero con esa selección de vestuario, no me gustó», confesó.