Rodner Figueroa lamenta que polémica opaque triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Rodner Figueroa sobre Fátima Bosch

Polémica rodea la coronación

Señalamientos afectan al certamen

La controversia por la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 continúa generando reacciones, y ahora el presentador venezolano Rodner Figueroa decidió dar su opinión pública.

El fashionista se refirió al ambiente de dudas y cuestionamientos que surgieron tras el anuncio de la ganadora mexicana.

Aunque reconoció que existen señalamientos sobre posibles irregularidades, insistió en que la reina posee atributos que justifican su victoria.

“Fátima Bosch tiene un ángel especial, hay algo en su mirada que te cautiva”, afirmó.

El fashionista defiende el carisma de la nueva reina

Figueroa resaltó que la conexión emocional que genera Bosch es parte fundamental de su impacto en el escenario.

“Hay como una especie de nobleza, de inocencia, algo pueril, casi, casi, de genuina candidez”, expresó el presentador.

A su juicio, la mexicana transmite una energía que traspasa la pantalla, un factor determinante para conquistar al público y al jurado.

“Yo sé que esa magia conecta”, dijo al explicar por qué considera legítimo su ascenso al título universal.