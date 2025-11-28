Rodner Figueroa lamenta que polémica opaque triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Publicado el 11/28/2025 a las 13:06
- Rodner Figueroa sobre Fátima Bosch
- Polémica rodea la coronación
- Señalamientos afectan al certamen
La controversia por la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 continúa generando reacciones, y ahora el presentador venezolano Rodner Figueroa decidió dar su opinión pública.
El fashionista se refirió al ambiente de dudas y cuestionamientos que surgieron tras el anuncio de la ganadora mexicana.
Aunque reconoció que existen señalamientos sobre posibles irregularidades, insistió en que la reina posee atributos que justifican su victoria.
“Fátima Bosch tiene un ángel especial, hay algo en su mirada que te cautiva”, afirmó.
El fashionista defiende el carisma de la nueva reina
Figueroa resaltó que la conexión emocional que genera Bosch es parte fundamental de su impacto en el escenario.
“Hay como una especie de nobleza, de inocencia, algo pueril, casi, casi, de genuina candidez”, expresó el presentador.
A su juicio, la mexicana transmite una energía que traspasa la pantalla, un factor determinante para conquistar al público y al jurado.
“Yo sé que esa magia conecta”, dijo al explicar por qué considera legítimo su ascenso al título universal.
Tristeza por un triunfo ensombrecido
El conductor venezolano lamentó que la polémica esté afectando la experiencia de la joven tras su coronación.
“Me da muchísima pena que esa niña no pueda estar disfrutando las mieles de su triunfo porque está ensombrecido su triunfo”, comentó con evidente preocupación.
Las acusaciones de falta de transparencia se intensificaron después de que algunos sectores calificaran el certamen como fraudulento.
Figueroa señaló que, aunque comprende el descontento, es injusto que la figura de Bosch esté en el centro del conflicto.
Dudas sobre denuncias y grabaciones filtradas
El presentador también se pronunció sobre la denuncia del pianista Omar Harfouch, quien renunció al jurado y pidió que Bosch cediera la corona.
“Yo creo que lo hecho, hecho está”, expresó Figueroa al rechazar abiertamente la solicitud del músico.
Sin embargo, reconoció que las supuestas grabaciones mencionadas por Harfouch generan inquietud dentro del concurso.
El pianista asegura que en reuniones previas se habría dicho que “México tenía que ganar”, una alegación que mantiene en tensión al certamen.
Impacto sobre la imagen del Miss Universo
Figueroa advirtió que, si las denuncias resultan ciertas, las consecuencias serían profundas para la organización del certamen.
“¿Entonces dónde queda la transparencia, la equidad, la justicia?”, cuestionó al referirse al daño institucional que podría generarse.
El venezolano recalcó que miles de sueños podrían verse afectados si el concurso pierde credibilidad ante el público internacional.
Aseguró que la imagen del Miss Universo enfrenta uno de sus momentos más delicados en años, justo cuando debería destacar por su diversidad y talento, según ‘El Diario NY‘.