Rodner Figueroa hace llorar a Adamari López con incómoda pregunta

«Dios no quiera, este proceso. Cuando te hacen la mastectomía y te ves la primera vez sin un seno, ¿cómo enfrenta una mujer eso?», preguntó Figueroa.

«Te voy a hacer una pregunta que me incomoda hacértela, pero quiero que seas honesta para esas mujeres que quizás van a atravesar», dijo.

El aclamado ex presentador de Telemundo, Rodner Figueroa se ha alejado de la pantalla chica para embarcarse en su apasionado proyecto en YouTube, su podcast.

Rodner Figueroa, visiblemente afectado por la reacción de su invitada, se disculpó: «Perdón, no era mi intención. El propósito es ayudar».

«A veces uno piensa que con el paso del tiempo supera eso que pasó. Creo que eso no me lo habían preguntado hace mucho tiempo», añadió, sin poder contener las lágrimas.

La Experiencia de Adamari Tras una Mastectomía

Adamari López, quien es conocida por su participación en exitosas telenovelas como «Amigas y rivales» reveló detalles íntimos sobre su experiencia con la mastectomía.

«En ese momento yo me quería enfocar mucho en estar bien, en verme sana; pero, por ejemplo, cuando yo me quité el seno me quedó un poco más alto uno que el otro», dijo.

«Yo me quité el seno derecho, que era el seno que tenía cáncer, y el izquierdo me lo dejé porque con el deseo de ser mamá quería lactar a mi bebé», confesó Adamari.

La conversación se adentró en el terreno emocional de Adamari, quien compartió sus preocupaciones sobre su feminidad, su vida personal, y su carrera tras la mastectomía.