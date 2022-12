¿Qué significado tiene la túnica que el Emir de Qatar colocó al jugador argentino?

“Se convirtió en un trending topic en las redes… Sorprendió mucho que cuando sube Messi al pódium, el Emir de Qatar le pone esta túnica transparente por encima, que mucha gente pensó que le iba a arruinar el look para la foto del recuerdo, pero no, lo que tú no sabes es el significado transcendental que tiene esa capa”, comenzó señalando Rodner Figueroa en un video que posteó en sus redes.

Posteriormente el conductor venezolano reveló el significado que tiene la prenda que utilizó Messi, “Esa túnica es muy importante en el mundo árabe, musulmán, está reservada exclusivamente para usarse en ocasiones super especiales, solamente para personas que tienen, uno, un alto cargo político; dos, un alto cargo religioso; o tres, un poder adquisitivo muy grande, gente erudita, de la nobleza, de la realeza”, señaló. Archivado como: Rodner Figueroa misterio Messi.