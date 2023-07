El querido ex conductor de Telemundo se encuentra muy enfocado actualmente en proyectos personales desde su salida de la cadena televisiva hispana, ahora, con su podcast , el ejemplar periodista ha decidido adentrarse en temas personales y llevar invitados especiales.

«Cuando regresé en el año 2015 cuando en Despierta América me dieron la oportunidad de hacerlo , entendí exactamente el propósito de por qué había pasado todo», contó Alejandro, ex conductor del programa hispano. Por otro lado, el actor Alejandro Chabán dio a conocer su reacción al haber regresado al show.

Ambos venezolanos comenzaron a charlar y Chabán, ahora creador de su imperio llamado ‘Yes You Can’ el cuál ha sido reconocido por la revista Forbes como uno de los mejores, contó lo siguiente: «Esos meses fueron extremadamente importantes para mí, ese mánager se merecía mi mejor versión hasta el último día, y mis compañeros. Y hasta el último día con orgullo y dedicación, abracé a todo el mundo», dijo Chabán refiriéndose a cuando estaba a punto de retomar su carrera como actor.

Rodner Figueoa rompe en llanto: No pudieron contener las lágrimas mediante la charla avanzaba

Lo primero que expresó fue agradecimiento: «Gracias, gracias, agradecía el haberme contratado, agradecía el haber tenido la oportunidad de estar allí, porque la seguridad que me dio eso…», dijo el actor con lágrimas en los ojos, haciendo que Rodner también se conmocionara.

«Hay que tenerle miedo a una persona que lo ha perdido todo, porque ha perdido el miedo. No había nada que me asustara, no había contrato que se acabara, yo estaba fortalecido de espíritu», confesó el actor haciendo que Rodner compartiera un momento muy emotivo junto a él.

