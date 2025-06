Operativo de ICE contra la Compañía de Equipos de Bomberos Buckeye

El 25 de junio, una operación federal coordinada por Agentes Especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) culminó en un allanamiento en la Compañía de Equipos de Bomberos Buckeye.

Este operativo estuvo centrado en graves acusaciones de robo de identidad agravado y otros delitos federales en curso.

Durante la operación, 30 personas fueron detenidas en el lugar, según informaron las autoridades.

Cardell T. Morant, agente especial a cargo de HSI Charlotte, destacó el impacto del fraude de identidad, que, según él, no es un delito sin víctimas.

🚨 HSI and law enforcement partners are executing a federal criminal search warrant today at Buckeye Fire Equipment in Kings Mountain, NC. There is no danger to the public. This is an active investigation—more details will be shared as they become available. pic.twitter.com/2N4ZtNobw8

— HSI Charlotte (@HSI_Charlotte) June 25, 2025