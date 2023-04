El ‘Mirrey’ de México rompe el silencio tras la muerte de Andrés García

Palazuelos hace desgarradoras declaraciones tras la muerte del primer actor

Se encuentra devastado tras la noticia y dedica mensaje de despedida a Andrés García

Roberto Palazuelos devastado por la muerte de Andrés García: El icónico actor del cine mexicano Andrés García, falleció el día de ayer a los 81 años tras una larga lucha contra la cirrosis expresó Telemundo. El primer actor, quien además fue uno de los ‘galanes de telenovelas’ más reconocidos y más importantes estuvo envuelto en bastantes polémicas pese a su enfermedad.

Una de las personas que más demostró amor hacia Andrés García, es el empresario y actor Roberto Palazuelos, quien asegura que García fue la persona que le enseñó bastante sobre el mundo de la actuación y fue un papá para él. El día de ayer, Palazuelos se despidió del primer actor y además envío una serie de mensajes bastante lamentables.

Lamenta Palazuelos la muerte del primer actor

Palazuelos, lamentablemente no pudo estar en México cuando aconteció la noticia de la muerte de quien fue el más famoso ‘galán de telenovelas’, si no que se encuentra en Brasil. Andrés García murió el día de ayer en Acapulco en su casa de playa, sin embargo esto no impidió que Palazuelos le dedicara unos mensajes.

En primeras instancias, Roberto publicó una historia con el fallecido actor en donde se les ve a ambos conviviendo y pasando un buen rato, siendo éste el último día que convivieron. Sin embargo el mensaje que revela Roberto Palazuelos es bastante desgarrador y es una confesión que para muchos, ha sido bastante fuerte sobre las complicaciones de salud del primer actor.