Roberto Palazuelos hace confesión: La viuda del actor podría ser la heredera universal

En entrevista con ‘Venga la Alegría’, se informó que Margarita Potrillo, viuda de Andrés García puede ser la heredera universal de todos los bienes que dejó el actor Andrés García. Por otro lado, Palazuelos afirmó al programa que la mitad de todo lo que Andrés dejó será para su exesposa.

En la misma entrevista, Palazuelos afirmó de ésta forma que Andrea podría no recibir nada debido a que supuestamente no es hija legítima. “Andrea, acuérdate que Andrea era su hija, pero nunca fue legítima, entonces, al no ser legítima, no tiene ninguna garantía civil que la ampare. Ella tiene otro nombre en su acta de nacimiento”, confesó. PARA VER EL VIDEO PULSE AQUÍ.