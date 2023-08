Roberto Manrique: El actor gay que se ganó el corazón del mundo

«Realmente no siento que esté saliendo del closet; pero me estaba engañando», aseguró.

Aunque el ecuatoriano pensaba que no era importante hablar de su sexualidad, después de una caminata decidió grabar un video para su cuenta en Instagram .

Su familia y amigos aceptaban sus preferencias

En sus meditaciones en busca de respuestas, llegó al origen de su intranquilidad… su infancia.

Creció en un mundo donde no se le permitió ser quien era y donde por expresar cualquier emoción podría ser juzgado y condenado.

«Hay una parte de mí que no puede terminar de fluir hasta que yo no le diga a ese Robertito que está adentro, no tienes de qué sentirte culpable».

Esa percepción se mantuvo en él y aunque su familia y sus amigos aceptaban su preferencia sexual, ese sentimiento le robaba la felicidad y no le permitía ser honesto con su público.