Habemus Papam: Robert Prevost es elegido nuevo Papa, toma el nombre de León XIV

Este 8 de mayo de 2025, la Iglesia Católica recibió con júbilo el anuncio de Habemus Papam: el cardenal Robert Francis Prevost Martínez, originario de Chicago, Illinois, fue elegido como el nuevo pontífice tras la muerte del papa Francisco.

Tomará el nombre de León XIV, convirtiéndose en el primer papa agustino y el segundo pontífice estadounidense en la historia de la Iglesia.

Prevost, de 69 años, era hasta hoy el prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, cargos que desempeñó desde enero de 2023.

Su elección llega tras dos días de deliberaciones en el cónclave que reunió a 133 cardenales electores en la Capilla Sixtina.

Habemus Papam! We have a Pope!

The Cardinals gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected Cardinal Robert Francis Prevost as the 267th Pope, who took the name Pope Leo XIV. pic.twitter.com/7COawsKvWu

— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025