Robert Downey Jr sorprende con nuevo look

La estrella de Marvel ya había sorprendido a sus fanáticos con cambio de imagen

El actor de 57 años luce irreconocible

Robert Downey Jr aparece irreconocible con nuevo look que deja sorprendidos a sus seguidores quienes no esperaban el cambio del interprete de Iron Man. Tras finalizar su travesía en la saga de películas de Marvel Studios, el actor ha optado por otros estilos que no son a los que ha acostumbrado a sus seguidores.

Tras su última participación en el universo cinematográfico de Marvel en el 2019 con ‘Avengers: Endgame’ el actor se ha dedicado a seguir otros caminos en su carrera. Tal es el caso de que ya no solo actúa en los medios, sino que ahora también se desempeña como productor de algunos proyectos junto a su esposa Susan Downey.

Su última aparición en Marvel

En Abril de 2019 sería la última vez que veríamos a Robert Downey Jr interpretando el papel del héroe de ‘Los Vengadores’, Iron Man. Sin embargo tras haber finalizado su contrato con Marvel y haber cerrado la historia de su personaje, aún hay fanáticos que esperan su regreso en alguna de las entregas.

Y es que Downey supo ganarse el cariño de la audiencia con su interpretación de Tony Stark. Y es que Iron Man fue una película creada con cero expectativas de éxito. Sin embargo sabemos que se convirtió en un éxito que condujo a una franquicia con más de 20 películas en su catálogo.