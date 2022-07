“Que yo haya visto, no hubo señales que lo llevaran a hacer esto”, manifestó Paul Crimo a CNN en una entrevista emitida el lunes por la noche después de que su sobrino fuese puesto bajo custodia policial por su vinculación con la trágica matanza, según reportó el periódico New York Post.

Robert Crimo III era “solitario y tranquilo”

A su vez, contó que Robert Crimo III pasaba mucho tiempo en YouTube y que no creía que él tuviese un trabajo. “Me relaciono con él, pero realmente no me gusta comprometerme con él. Lo saludo y cuando me voy le digo adiós. Eso es todo”, aseguró el tío, quien es hermano de Robert Crimo Jr., padre del sospechoso.

El tío fue entrevistado por las autoridades el lunes y le dijo a CNN que su hermano Robert Crimo Jr. le permitió a las autoridades policiales que registraran su casa. “Somos buenas personas aquí, y tener esto es devastador. Tengo el corazón roto por todas las familias que han perdido la vida”.