Rob Gronkowski se retira oficialmente como Patriot

Rob Gronkowski firmó un contrato simbólico por un día con los Patriots para retirarse oficialmente con el equipo.

El legendario Rob Gronkowski volvió al lugar donde todo comenzó para cerrar definitivamente su carrera en la NFL.

Este miércoles, el cuatro veces campeón del Super Bowl firmó un contrato simbólico por un día con los New England Patriots para retirarse oficialmente como miembro del equipo con el que construyó su legado como uno de los alas cerradas más dominantes de la historia.

La emotiva ceremonia se llevó a cabo en el Gillette Stadium, en presencia del propietario Robert Kraft, familiares, excompañeros y fanáticos que celebraron el regreso del número 87 a casa.

“Mi carrera comenzó aquí y necesitaba terminar aquí”, expresó Gronkowski visiblemente conmovido. “Estoy aquí por ella, sin duda alguna”, añadió, en referencia a Susan Hurley, su amiga y filántropa fallecida el 1 de noviembre, cuyo deseo fue verlo retirarse oficialmente como Patriot.

Una despedida simbólica, pero con un profundo valor emocional

El acto tuvo un significado especial.

Más allá del gesto deportivo, representó el cierre de un ciclo lleno de éxitos, marcado por su conexión con la afición y su lealtad a la franquicia que lo seleccionó en el Draft de 2010.

Durante su primera etapa con los Patriots (2010–2018), Gronkowski conquistó tres Super Bowls, se consolidó como el blanco favorito de Tom Brady y redefinió el rol del ala cerrada en la NFL moderna.

Después de un breve retiro, regresó en 2020 con los Tampa Bay Buccaneers, donde consiguió su cuarto anillo de campeón junto a Brady, antes de retirarse definitivamente tras la temporada 2021.

El contrato de un día no tiene implicaciones competitivas, pero sí reafirma su identidad como “Patriot de por vida”.

Robert Kraft: “Un ícono eterno de New England”

El propietario del equipo, Robert Kraft, destacó la huella imborrable que dejó Gronkowski tanto dentro como fuera del campo.

“Sus actuaciones decisivas fueron legendarias, y su conexión con los aficionados convirtió a Rob en un ícono de New England”, señaló Kraft durante el evento.

El dueño del equipo también adelantó que Gronkowski será homenajeado próximamente en el Salón de la Fama de los Patriots, en reconocimiento a una trayectoria que marcó una era en la NFL.

Con 79 touchdowns en temporada regular y 92 totales (contando playoffs), Gronkowski se retira como uno de los alas cerradas más prolíficos y carismáticos de la historia.

Un legado que trasciende el campo

Más allá de los números, Gronkowski deja una huella indeleble por su personalidad contagiosa y su espíritu competitivo.

Su regreso a Foxborough fue una celebración de su impacto humano y deportivo, recordando que su historia con los Patriots va mucho más allá de los trofeos.

“Soy un Patriot para toda la vida”, declaró el jugador entre aplausos, sellando con emoción el final de una carrera que combinó talento, pasión y diversión como pocas en la NFL.

