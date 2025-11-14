Buscar
Inicio » Clima » Río atmosférico activa evacuaciones por inundaciones en California

Río atmosférico en California desata evacuaciones, lluvias intensas e inundaciones repentinas desde el norte hasta Los Ángeles
Por 
2025-11-14T02:05:06+00:00
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 11/13/2025 a las 21:05

  • Evacuaciones por lluvias intensas
  • Río atmosférico azota California
  • Alertas por inundaciones repentinas

Segun informa foxweather, Un poderoso río atmosférico comenzó a golpear California con lluvias fuertes y vientos intensos.

El fenómeno marca el inicio de la temporada de lluvias en el estado.

Se prevé que el sistema traiga varios meses de lluvia en pocos días en el sur de California.

El norte y el Área de la Bahía enfrentan riesgo inmediato de inundaciones repentinas.

Impacto en carreteras, aeropuertos y ciudades


El condado de Santa Clara pidió precaución a los conductores por el clima severo.

San Francisco registró fuertes lluvias durante la hora punta del jueves.

El Aeropuerto Internacional de San Francisco suspendió brevemente vuelos por los vientos.

Las autoridades aeroportuarias advirtieron que podrían continuar retrasos por la inestabilidad.

Río atmosférico California refuerza evacuaciones en Los Ángeles

lluvias intensas, California, Río atmosférico MundoNOW
Río atmosférico California activa evacuaciones por fuertes lluvias FOTO: SHUTTERSTOCK

Los Ángeles emitió avisos de evacuación en zonas afectadas por los incendios Hurst y Sunset.

Las órdenes se mantendrán hasta el domingo por riesgo de inundaciones repentinas.

Mandeville Canyon también recibió órdenes de evacuación por riesgos en el área del incendio de Palisades.

Bomberos fueron captados yendo puerta por puerta en Pasadena para advertir a familias vulnerables.

Alertas por inundaciones, nieve y vientos extremos

lluvias intensas, California, Río atmosférico MundoNOW
Río atmosférico California activa evacuaciones por fuertes lluvias FOTO: SHUTTERSTOCK

Las cicatrices de quemaduras aumentan el riesgo de flujos de escombros por suelo repelente al agua.

La NOAA emitió alertas de nivel 2 sobre 4 para San Francisco y Sacramento.

Se esperan tormentas eléctricas, ráfagas intensas y una segunda ronda de lluvias desde el viernes.

Las sierras de San Gabriel y Santa Mónica podrían recibir entre 12 y 20 centímetros de lluvia.

Acumulación de lluvia y riesgo histórico en California

Zonas costeras como Los Ángeles y San Francisco podrían recibir entre 7 y 12 centímetros de lluvia.

En áreas puntuales, las acumulaciones podrían llegar a 20 centímetros.

Los meteorólogos advierten que este podría ser uno de los noviembres más lluviosos en 50 años.

La Sierra Nevada enfrenta alertas invernales mientras cierran los puertos de montaña.

