Río atmosférico activa evacuaciones por inundaciones en California

Evacuaciones por lluvias intensas

Río atmosférico azota California

Alertas por inundaciones repentinas

Segun informa foxweather, Un poderoso río atmosférico comenzó a golpear California con lluvias fuertes y vientos intensos.

El fenómeno marca el inicio de la temporada de lluvias en el estado.

Se prevé que el sistema traiga varios meses de lluvia en pocos días en el sur de California.

El norte y el Área de la Bahía enfrentan riesgo inmediato de inundaciones repentinas.

Impacto en carreteras, aeropuertos y ciudades

🌧️An atmospheric river will continue to impact California through late Saturday/early Sunday. Heavy rain will shift from Central CA today to Southern CA on Friday. Heavy precipitation may lead to scattered instances of flash flooding, especially near burn scars and steep terrain. pic.twitter.com/Wiycbfw0h6 — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) November 13, 2025



El condado de Santa Clara pidió precaución a los conductores por el clima severo.

San Francisco registró fuertes lluvias durante la hora punta del jueves.

El Aeropuerto Internacional de San Francisco suspendió brevemente vuelos por los vientos.

Las autoridades aeroportuarias advirtieron que podrían continuar retrasos por la inestabilidad.