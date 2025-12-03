Expertos advierten sobre riesgos en la economía estadounidense ¿Cuál es el impacto en 2026?

Analistas advierten riesgos en la economíala de EE.UU.

El rumbo de 2026 dependerá de indicadores como el empleo juvenil y las políticas fiscales.

Lo próximo: decisiones clave de la Reserva Federal ante señales mixtas.

Aunque la economía estadounidense parece fortalecida por el aumento del gasto tecnológico y el consumo de grupos de altos ingresos, expertos financieros advierten que la situación real podría ser más frágil de lo que muestran los indicadores superficiales.

El panorama hacia 2026 es incierto: mientras algunos factores anuncian un crecimiento acelerado, otros revelan tensiones profundas que podrían influir en futuras decisiones de política monetaria.

Riesgos en la economía según analistas financieros

La estratega Grace Peters, de JPMorgan, señaló que el impulso generado por la inversión récord en inteligencia artificial y el gasto de lujo no refleja la verdadera condición económica, según Bloomberg.

Para Peters, la economía podría estar “más débil de lo que creemos”, debido a señales subyacentes que no aparecen en los indicadores generales.

Entre esas señales se encuentra el aumento del desempleo juvenil y una desaceleración que afecta a consumidores fuera de los grupos con mayores ingresos.

Estos elementos sugieren que la Reserva Federal podría considerar un recorte en diciembre, aunque el escenario de 2026 podría presentarse distinto.

Peters destacó que las devoluciones y exenciones fiscales previstas por la Ley One Big Beautiful Bill Act podrían acelerar el crecimiento en 2026.

Si eso ocurre, la Fed podría verse obligada a subir nuevamente las tasas de interés, creando un contexto de ajustes contradictorios.