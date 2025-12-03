Expertos advierten sobre riesgos en la economía estadounidense ¿Cuál es el impacto en 2026?
Publicado el 12/03/2025 a las 17:55
- Analistas advierten riesgos en la economíala de EE.UU.
- El rumbo de 2026 dependerá de indicadores como el empleo juvenil y las políticas fiscales.
- Lo próximo: decisiones clave de la Reserva Federal ante señales mixtas.
Aunque la economía estadounidense parece fortalecida por el aumento del gasto tecnológico y el consumo de grupos de altos ingresos, expertos financieros advierten que la situación real podría ser más frágil de lo que muestran los indicadores superficiales.
El panorama hacia 2026 es incierto: mientras algunos factores anuncian un crecimiento acelerado, otros revelan tensiones profundas que podrían influir en futuras decisiones de política monetaria.
Riesgos en la economía según analistas financieros
La estratega Grace Peters, de JPMorgan, señaló que el impulso generado por la inversión récord en inteligencia artificial y el gasto de lujo no refleja la verdadera condición económica, según Bloomberg.
Para Peters, la economía podría estar “más débil de lo que creemos”, debido a señales subyacentes que no aparecen en los indicadores generales.
Entre esas señales se encuentra el aumento del desempleo juvenil y una desaceleración que afecta a consumidores fuera de los grupos con mayores ingresos.
Estos elementos sugieren que la Reserva Federal podría considerar un recorte en diciembre, aunque el escenario de 2026 podría presentarse distinto.
Peters destacó que las devoluciones y exenciones fiscales previstas por la Ley One Big Beautiful Bill Act podrían acelerar el crecimiento en 2026.
Si eso ocurre, la Fed podría verse obligada a subir nuevamente las tasas de interés, creando un contexto de ajustes contradictorios.
Cómo el desempleo juvenil anticipa tensiones económicas
El desempleo juvenil es uno de los indicadores que más preocupa a analistas y centros de investigación.
Aunque el gasto de ciertos sectores parece sólido, la falta de oportunidades laborales para jóvenes sugiere una economía menos equilibrada.
Un mercado laboral debilitado para los jóvenes limita el crecimiento salarial, reduce la movilidad económica y afecta la confianza de consumidores que impulsan sectores clave.
📽️ VIDEO | Sector privado de Estados Unidos eliminó 32,000 empleos durante noviembre 🇺🇸 pic.twitter.com/J54kL2rGyf
— El Economista (@eleconomista) December 3, 2025
Según expertos, esta desconexión entre la apariencia de fortaleza y la realidad laboral podría frenar la expansión económica más rápido de lo previsto.
El Centro de Prioridades Presupuestarias y Política refuerza esta preocupación.
Su análisis indica que la economía “se ha debilitado en comparación con el año pasado”, con señales mixtas que reflejan fortaleza superficial, pero tensiones internas claras.
Efecto de políticas arancelarias y migratorias en el desempeño económico
El análisis del Centro advierte que dos factores han limitado el crecimiento:
- El régimen arancelario irregular de la administración Trump.
- Las políticas migratorias estrictas, incluidas deportaciones.
La Oficina de Presupuesto del Congreso coincide en que estos elementos funcionan como lastres para la actividad económica.
El informe afirma que “los cambios más drásticos del año han sido las políticas arancelarias y de inmigración”.
Si se presentara una recesión, los recortes aprobados en el megaproyecto de ley republicano reducirían el acceso a programas de salud y seguridad económica, dejando a millones sin apoyo en los momentos más críticos.
Inversión en IA: crecimiento que oculta fragilidad laboral
El gasto de capital en inteligencia artificial alcanzó niveles récord en 2025, lo que muchos interpretan como señal inequívoca de expansión.
Sin embargo, este crecimiento convive con tensiones laborales, especialmente para trabajadores jóvenes.
La inversión tecnológica impulsa ciertos sectores, pero no resuelve debilidades estructurales como la caída del empleo juvenil, la reducción de oportunidades en sectores tradicionales y la desigualdad en el acceso al mercado laboral.
Para los analistas, este contraste explica por qué el gasto visible enmascara restricciones que podrían limitar el crecimiento real en 2026.
Qué sigue
Las decisiones de la Reserva Federal dependerán de cómo evolucionen los riesgos en la economía, la trayectoria del desempleo juvenil y el impacto de las políticas fiscales programadas para 2026.
El país podría enfrentar un escenario doble: crecimiento impulsado por alivios tributarios, pero tensionado por debilidades laborales persistentes.
Las familias, especialmente en sectores de ingresos medios y bajos, deberán prepararse para un año con señales económicas dispares.