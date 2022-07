¿Cargas tu celular con el cable roto?

Puedes estar corriendo un grave riesgo

Los puntos más importantes que tienes que tomar en cuenta

El constante uso de los cables que utilizamos para cargar el celular termina desgastándolos y después de un tiempo es inevitable que se averíen o rompan, pero dado el alto costo de los mismos, las personas en vez de cambiarlos, los utilizan para no gastar dinero en nuevos, pero ¿saben los riesgos que corren de manera inmediata?

Acorde a lo publicado por ‘El Tiempo’, sabemos que reemplazar un cable puede ser un problema ya sea por el costo de algunos o porque no ofrecen la misma velocidad de carga, pero es mejor desembolsar el dinero o practicar la paciencia a tener un accidente. Conoce las razones por las cuáles debes dejar de usar el cable de tu celular si está dañado.

Riesgos de los celulares al cargarlos

Si el cable de tu celular está roto o dañado y lo has seguido utilizando sin problema podrías pensar que no tiene caso pagar por uno nuevo pero, como explica la compañía de tecnología equinux AG, es un error por estas 4 razones: 1. Estás dañando tu celular. Aunque no lo creas, un cable deshilachado está dañando tu dispositivo. La razón es que este desgaste no permite que la electricidad fluya correctamente a través del cable de carga y, como resultado, el electrónico sufre picos de tensión que dañan los componentes internos.

Por lo anterior, es mejor reflexionar, es mucho más barato comprar un cable nuevo que un celular. No te arriesgues.

2. Estás poniendo en riesgo tu seguridad. Los picos de tensión de los que ya te hablamos, causadas por un cable de carga desgastado o dañado. también pueden hacer que tu dispositivo se sobrecaliente y provoque un incendio.

Aunque es poco común ya se ha sabido de casos de personas con graves quemaduras, o incluso fallecidas, así como de hogares en llamas debido al mal funcionamiento de un electrónico. Este es un gran riesgo especialmente si dejas tu teléfono cargándose sin supervisión.