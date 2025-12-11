¡Tu empleo está en riesgo por la inteligencia artificial! advierte la Reserva Federal de EE.UU.

El riesgo laboral por la IA crece mientras más empresas automatizan tareas y surge temor por la posible pérdida de trabajos administrativos.

Las advertencias sobre el impacto de la IA vuelven a encender alarmas entre trabajadores.

La tecnología avanza más rápido que el mercado laboral y genera dudas sobre estabilidad profesional.

El debate se intensifica mientras la Fed ajusta tasas y analiza los efectos estructurales en el empleo.

El presidente de la Reserva Federal declaró que el auge de la inteligencia artificial podría eliminar más empleos de los que crea, un mensaje que llega en medio de un mercado laboral enfriándose y decisiones de política monetaria que dividen opiniones.

Las empresas ya mencionan la automatización en anuncios de despidos y congelamientos de contrataciones, lo que vuelve urgente entender qué tan profundo podría ser el impacto en distintos sectores del país.

¿Riesgo laboral por la IA? Un escenario que preocupa

Las declaraciones de Jerome Powell marcan un giro en el tono oficial sobre el riesgo laboral por la IA. Aunque históricamente la tecnología ha creado y destruido empleos a la vez, la Reserva Federal reconoce que esta vez podría ser diferente.

Powell señaló que varios empleadores ya atribuyen recortes y pausas de contratación a la automatización, lo que abre preguntas sobre cuántos trabajos podrían desaparecer en sectores administrativos, tecnológicos y financieros.

Ya no hay negación. Las corporaciones en Estados Unidos han citado públicamente la inteligencia artificial en aproximadamente 48 mil recortes de empleo solo este año. Más de 31 mil de esos fueron anunciados en octubre. «Durante gran parte del auge de la IA, muchas empresas… pic.twitter.com/xDyD6X3l94 — Casvox (@casvoxup) November 25, 2025

Según el discurso de Powell, grandes compañías como Amazon han vinculado parte de sus decisiones laborales con la automatización.

Esto coincide con una desaceleración general: la Fed ha recortado las tasas por tercera reunión consecutiva, intentando sostener la actividad en un contexto donde la pérdida de empleos por la inteligencia artificial ya no es un concepto futurista, sino una tendencia emergente.

¿Cómo afecta este riesgo laboral de la IA a los trabajadores?

Para miles de trabajadores latinos en Estados Unidos, la pérdida de empleos por la inteligencia artificial representa un desafío inmediato.

Muchos hispanos están empleados en áreas donde las tareas administrativas, logísticas o repetitivas podrían automatizarse más rápido.

La incertidumbre es mayor para quienes dependen de empleos estables sin posibilidad inmediata de reentrenamiento.

Además, la desaceleración en la contratación en sectores tecnológicos y administrativos limita el acceso a posiciones con mejores salarios. Esto empuja a una parte de la comunidad hacia trabajos manuales y oficios especializados, que hoy parecen ofrecer una protección temporal frente a la automatización.

Sin embargo, no todos tienen facilidad para cambiar de carrera o financiar nuevas certificaciones.

Qué dicen los expertos

Powell afirmó: “Podría impulsar un mejor crecimiento y productividad sin más creación de empleos”.

Jim Farley, CEO de Ford, afirmó que “la inteligencia artificial va a reemplazar literalmente a la mitad de los trabajadores administrativos en Estados Unidos”, según Business Insider.

Qué sigue

El FOMC seguirá evaluando si la debilidad del mercado laboral responde a la IA, a la caída en la inmigración o a cambios cíclicos.

Economistas advierten que recortar tasas no resolverá un impacto estructural y que incluso podría sumar presión inflacionaria si los estímulos fiscales se mantienen.

Para los trabajadores latinos, el foco estará en capacitación accesible, nuevas rutas de empleo y la adaptación a un entorno tecnológico que avanza sin pausa.