Kimberly Flores y Edwin Luna enfrentan nueva polémica

La pareja acudió a Premios Lo Nuestro pero acabaron haciendo el ridículo

Un gran bolso que llevaron a la alfombra roja les ‘robó todo el show’

Kimberly Flores y Edwin Luna disfrutan ser el centro de atención a donde quiera que van y lo demostraron una vez más en su paso por la alfombra roja de ‘Premios Lo Nuestro’ que se celebró la noche del jueves y fueron transmitidos por Univisión y en esta ocasión la pareja desató burlas no por su looks sino por un particular ‘accesorio’ que llevaron.

La ‘Rica Famosa Latina’ llevaba un elegante vestido negro en corte de sirena que delineaba perfecta su silueta curvilínea con un escote en ‘v’ que dejaba destapados sus encantos delanteros hasta el ombligo con un maquillaje perfecto y un tocado muy sutil, mientras que Edwin Luna portaba un traje oscuro con camisa blanca y su paso por la alfombra roja fue polémico.

Kimberly Flores y Edwin Luna causan burlas

Mientras Kimberly Flores llevaba un pequeño bolso de mano color metálico, Edwin Luna apareció cargando un gran bolso negro que no era nada sutil y dejó muy ‘mal parados’ a los famosos en su paso por la alfombra roja de ‘Premios Lo Nuestro’ desatando un sinfín de burlas por el ‘mal gusto’ de ambos.

¿Qué pretendían? ¿Era planeado para causar polémica? ¿Iban patrocinando una marca? Eran interrogantes de la gente al ver semejante escena pues los ojos inmediatamente en el video y las fotografías se posaban en el accesorio nada discreto que provocó que las burlas se desataran para el cantante de ‘La Trakalosa’ y su esposa.