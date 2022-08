Ricky Muñoz de luto. Las tragedias para el mundo del espectáculo no paran y es que hemos visto y leído de tantos sucesos que han atacado severamente la vida de las celebridades , algunos pasan por procesos muy complicados de salud, mientras que otros terminan quitándose la vida entre tantas cosas más, ahora se ha difundido que reconocido cantante está pasando por un proceso de duelo tras la pérdida de la mujer que más ama.

Ricardo Muñoz de Intocable destrozado tras la muerte de su madre

Con un breve mensaje acompañado de una fotografía en donde aparece su madre, fue que Ricky Muñoz confirmó el sensible fallecimiento de su progenitora, el intérprete de ‘Fuerte no soy’ le deseó un buen viaje a quien le dio la vida. Cabe mencionar que es momento en que no se ha revelado la causa de muerte.

Tanto en la plataforma de Instagram como en la de Twitter, fue que Ricky Muñoz decidió compartir con su apreciado público que en estos momentos se encuentra de luto, “Vuela alto madre mía, estrena tus alas… Estuvimos juntos desde que me trajiste al mundo hasta tu partida… Me dejaste mucho amor y enseñanzas, pero te llevas una parte de mi corazón… Buen viaje”, se puede leer en la descripción de la fotografía. Archivado como: Ricky Muñoz de luto.