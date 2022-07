Explicó que no se pudo defender antes públicamente porque el proceso le exigía guardar silencio hasta poder hablar frente a un juez. A principios de julio, un juez emitió una orden de restricción contra el cantante puertorriqueño. La orden se presentó bajo la ley de violencia doméstica de Puerto Rico, pero en ese momento la policía no proporcionó más detalles, incluyendo quién la había solicitado, se dijo sobre el caso de Ricky Martin y la orden de restricción. Para ver el video haz click aquí .

“El peticionario desistió voluntariamente, por lo que el caso fue archivado y no quedan procedimientos posteriores”, dijo el vocero, quien no estaba autorizado a ser identificado bajo las normas del tribunal. “Fui víctima de la mentira”, dijo Martin en el video. “Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales y lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz”.

“Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios en el ojo público y nunca, nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas”, dijo el superastro de la música en un video difundido el jueves por sus representantes. En horas de la mañana, un tribunal de Puerto Rico “archivó” una orden de restricción emitida contra Martin, según un portavoz judicial que habló con The Associated Press.

También aclaró en un comunicado que gran parte de la cobertura mediática sobre el caso fue errónea. "Hubo muchos titulares sensacionalistas sobre este asunto que simplemente no correspondían de ninguna manera con los hechos", dijeron los abogados de Martin. "Este siempre fue un asunto puramente civil y, como acaba de concluir el Tribunal, no fue más que reclamos desafortunados de un ciudadano".

¿QUÉ HARÁ RICKY MARTIN TRAS CASO DE ORDEN DE RESTRICCIÓN?

El cantante, que se presentará este viernes y sábado en concierto junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en el emblemático Hollywood Bowl, señaló en el video que “la mentira hace mucho daño, me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres a toda mi familia, no me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez y así fue. Hoy me toca sanar porque estoy muy muy dolido”.

"Hoy me toca sanar, porque estoy muy, muy, muy dolido. Voy a encontrar calma, voy a encontrar el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino, como siempre lo hice, muchas gracias a todos aquellos fans incondicionales que siempre me mandaron mensajes de amor y mensajes positivos, insisto, hay un Dios que premia a aquel que se enfoca y vive en la verdad, mucho amor", fue la despedida del cantante., dijo Martin. Concluyó agradeciéndoles a "aquellos fans incondicionales que siempre me enviaron mensajes de amor y mensajes positivos".