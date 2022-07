¿Problemas para Ricky Martin?

El cantante ha sido acusado de violencia doméstica

¿Irá a la cárcel?

Ricky Martin violencia doméstica. El cantante puertorriqueño, Ricky Martin ha sido acusado de violencia doméstica en Puerto Rico por una presunta víctima que no es su esposo, afirman múltiples informes. Se menciona que la persona que hizo las acusaciones contra Martin puede ser otra persona que no sea su cónyuge.

Un juez emitió una orden de restricción contra la superestrella puertorriqueña Ricky Martin, dijo la policía el sábado. La orden fue firmada el viernes y las autoridades visitaron un barrio de lujo en la ciudad de Dorado, en la costa norte, donde vive el cantante, para tratar de cumplir la orden, dijo el portavoz policial Axel Valencia, de acuerdo con The Associated Press.

Ricky Martin demandado por violencia doméstica

“Hasta ahora, la policía no ha podido encontrarlo”, dijo Valencia. El publicista de Martin no respondió de inmediato un mensaje solicitando comentarios. No se supo de inmediato quién solicitó la orden de restricción. Valencia dijo que no podía dar más detalles porque la orden fue presentada bajo la ley de violencia doméstica de Puerto Rico.

El Vocero, un periódico de Puerto Rico, dijo que la orden establece que Martín y la otra parte salieron durante siete meses. El informe cita la orden diciendo que se separaron hace dos meses, pero el peticionario dice que Martin no aceptó la separación y ha sido visto merodeando cerca de la casa del peticionario al menos tres veces.