Murió de manera repentina el actor Rick Hurst: conmoción mundial por la partida de la leyenda de “Los Dukes de Hazzard”

Rick Hurst muere repentinamente

Luto en Hollywood hoy

Despedida emotiva de colega

Segun informa TV&NOVELAS, el mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte repentina de Rick Hurst, el recordado actor de la serie “Los Dukes de Hazzard”, quien falleció a los 79 años dejando un profundo vacío entre colegas y admiradores.

Su primera esposa, Candace Kaniecki, fue la encargada de confirmar la noticia a través de un escueto pero desgarrador mensaje al medio TMZ, en el que informó que el deceso ocurrió la tarde del jueves 26 de junio en Los Ángeles, sin que hasta el momento se haya revelado la causa oficial de la muerte.

La noticia tomó por sorpresa a sus familiares y amigos cercanos, ya que, según trascendió, Hurst gozaba de buena salud y tenía varios proyectos en puerta para el próximo mes, lo que hace aún más difícil para sus seres queridos asimilar la tragedia.

La falta de detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento ha desatado especulaciones y conjeturas entre sus seguidores, quienes siguen de cerca los reportes de los medios y esperan alguna aclaración que ayude a entender cómo se apagó de forma tan súbita la vida del carismático actor.

Homenajes y despedidas emotivas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Dukes of Hazzard (@thedukesofhazzard_)

Hollywood y la industria televisiva se unieron rápidamente en expresiones de duelo. Recordando a Hurst no solo como un intérprete talentoso sino como un colega entrañable y un amigo generoso, con una carrera que abarcó décadas de éxitos en la pantalla chica.

Entre las despedidas más emotivas destaca la de su viejo compañero de reparto Ben Jones. Quien compartió un mensaje lleno de nostalgia y cariño en su cuenta oficial de Facebook, donde lamentó profundamente la pérdida.

“No me parece justo que Rick Hurst haya fallecido esta tarde. Cuando sucede algo tan inesperado, es más ‘difícil de procesar’, como dice la expresión actual”. Escribió Jones, reflejando la incredulidad que domina entre los allegados del actor.

El mensaje de Jones prosiguió con un tono afectuoso y lleno de recuerdos: “Conozco a Rick desde hace más de 45 años y no hubo un minuto de ese tiempo en el que no me hiciera sonreír o reír. Claro que era un comediante profesional, pero sobre todo, tenía un corazón tan grande como Texas. (…) Descansa en paz, viejo amigo”.