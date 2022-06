Richard Francis Cottingham, El asesino del torso-Crímenes de terror

A la lista de asesinos en serie de la década de los 70s y 80s se une Richard Francis Cottingham, un criminal al que se le atribuyen al menos 11 muertes de mujeres y niñas entre los años 1967 y 1980. La mayor parte de sus víctimas habitaban en Nueva York y Nueva Jersey.

Richard Francis Cottingham es conocido también como The New York Ripper o The Torso Killer (El Asesino del Torso), y aunque fue sentenciado por la muerte de 8 personas, sus confesiones son aún más escalofriantes: de acuerdo con su propio testimonio, Cottingham cometió hasta 100 asesinatos.

Richard Francis Cottingham: los primeros años de vida

Richard Francis Cottingham nació el 25 de noviembre de 1946 en Mott Haven, Nueva York, pero se mudó a Nueva Jersey, donde estudió la preparatoria y adquirió experiencia para solicitar un puesto en una compañía de seguros, donde trabajó como operador de computación. Más tarde, utilizó su experiencia laboral para acceder a un puesto en la Blue Cross Blue Shield Association, donde trabajó hasta el día de su arresto, en 1980.

Un dato interesante es que Cottingham se cruzó en el camino con otro asesino serial; se trató de Rodney Alcalá, conocido como “The Dating Game Killer”; hasta el día de hoy, ninguno de los dos criminales ha confesado haber entablado una relación o contacto entre ambos.