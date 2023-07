Mientras que en el video Ricardo Salinas aseguró que «¿Qué creen? Resulta que la televisión azteca cumple 30 años de existencia, ¿quién se iba a imaginar lo lejos que íbamos a llegar? Y bueno, como parte de nuestras celebraciones se me ocurrió que vamos a regalar una casa y para que no batallen el ganador o ganadora va a escoger en donde quiere que le entreguemos su casa, tienen hasta 20 millones de pesos para gastarse», señaló el presidente de la cadena. Archivado como: Ricardo Salinas hará millonarios.

El presidente de Tv Azteca estará rifando una costosa casa y lujoso auto

«También vamos a regalar unos super automóviles, ya les iré diciendo cómo será la mecánica… Yo siempre he pensado que la pobreza no tiene nada de bueno, es una cosa que sucede, que existe naturalmente porque cuando nacemos somos pobres, llegamos al mundo encuerados y sin nada… Ojalá que más mexicanos, como yo, que lo bueno y lo bonito es ser ricos. A mí me ha ido bien en la vida y quiero compartir un poco de lo que he logrado», añadió.

El presidente de la cadena televisiva de Tc Azteca afirmó que está deseoso de compartir un poco del dinero que ha generado gracias al arduo trabajo que ha realizado con algunos de sus seguidores, por supuesto que las reacciones no tardaron en aparecer, «Así va a acabar con la pobreza», «Prometo hacer buen uso si es que me toca mi estimado», «Ya me vi», «Un trabajo en Azteca vendría bien «, compartieron algunos.