Tras revelarse el video y las fotografías de los paparazzis presentados en Despierta América, tal parece que para los Montaner no fue de su total agrado, pues el propio Ricardo estalló en redes sociales y escribió: “No es ético… Ustedes no son un programa de chismes , ¿o si? @despiertamerica”, comenzó el cantante.

Gran cantidad de usuarios no dudaron en opinar y las perspectivas se dividieron

Tras esto, gran cantidad de usuarios no dudaron en opinar y las perspectivas se dividieron. Para muchos se trataba de una falta de respeto: “El mundo es despiadado”, “Es una ridiculez que lo señalen de exagerado, no por ser artista, no tiene derecho a la privacidad”, “Demándelos”, ” Respetable la posición de la familia”, “Definitivamente necesitamos el renacer del mundo, limpiar tantas almas tan vacías y oscuras, no tiene nada de malo que resguarden a la menor”, por mencionar algunos de los comentarios de fanáticos.

Mientras tanto, para otros sólo era una ‘exageración’: “No sean ridículos, igual la gente los ve en la calle”, “Payaso todo lo publican, dejen el drama, el que se mete aguanta”, “Pero si ustedes hacen hasta realitys de sus vidas, por ende están en el ojo público”, “Tengan en cuenta que al ser personajes públicos están expuestos a esto”, comentaron. Da click aquí para ver el video de Despierta América mostrando imágenes de Índigo.