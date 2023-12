Ricardo Arjona se despide de los escenarios y anunció retiro

RICARDO ARJONA ANUNCIÓ RETIRO

Arjona, famoso por éxitos como «Fuiste tú» y «Te quiero», reveló detalles sobre su estado de salud en un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores.

«Llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida.», confesó el cantante.

Además, destacó que desde que inició la gira obtuvo momentos especiales que lo marcaron y sobre todo, describió como fue el último concierto que ofreció.

«Vengo de la Argentina querida, que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía, me despido en este Chile de tantas historias y afectos.», confirmó.