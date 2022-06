Rhode Island: aprueban tres proyectos de ley para el control de armas

Numerosas enmiendas propuestas, incluida una cláusula de derechos adquiridos y la compensación a los propietarios de cargadores de alta capacidad, fueron rechazadas durante casi cuatro horas de debate, acotó el reporte de WJAR. “Por cierto, los delincuentes dijeron que se felicitaran por la aprobación de este proyecto de ley hoy. Aprecian mucho que las personas que quieran defenderse legalmente tengan menos poder de fuego del que tendrán”, dijo la vicepresidenta Charlene Lima, de Cranston. Ella recibió una ronda de aplausos de los defensores del derecho a las armas, quienes vestían camisas amarillas. El presidente de la Cámara, Joe Shekarchi, respondió con una advertencia antes de ser interrumpido: “Aprecio la pasión en este debate, y agradezco que todos puedan estar aquí en persona. Pero debemos mantener el decoro. Si no se mantiene el decoro, despejaré la galería (un área del recinto) y la cerraré y todos podrán verlo por televisión. Si quieren ponerme a prueba, despejaré la galería ahora mismo”.

“Hay cientos de miles de estos cargadores ya distribuidos en todo el estado. Van a estar allí. La única forma, pregúntele a la policía estatal, la única forma en que van a hacer cumplir una prohibición de cargadores de alta capacidad es cuando alguien está siendo acusado de otro delito. Entonces, de nuevo, no van a entrar a una casa en Burrillville y llamar a la puerta y pedirle a la persona que se ofrezca a permitir que registren su caja fuerte en busca de cargadores de alta capacidad”, expresó el representante republicano David Place a NBC 10 News.

¿Qué harían los que ya tienen cargadores de alta capacidad si se promulga la ley?

WJAR indicó que antes de que comenzara el debate, el fiscal general del estado, Peter Neronha, instó a los legisladores a no enmendarla con una cláusula de exención para los actuales propietarios de cargadores de alta capacidad. “Permítanme ser claro: necesitamos reducir el suministro de cargadores de alta capacidad en Rhode Island. La adición de una cláusula de derechos adquiridos haría que esta legislación no se pueda hacer cumplir y funcionalmente no tenga sentido, y es innecesaria para proteger a los propietarios de armas respetuosos de la ley en Rhode Island. Esta legislación cuenta con todo mi apoyo tal como está escrita, e insto a que se apruebe”, expresó en una carta al presidente del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, Robert Craven.

El proyecto de ley daría a los propietarios de cargadores de alta capacidad tres formas de cumplir con la ley dentro de los seis meses posteriores a su promulgación. Pueden modificar permanentemente el dispositivo, entregárselo a su departamento de policía local o a la policía estatal, o transferirlo o venderlo a un distribuidor con licencia federal o a una persona legalmente autorizada a poseerlo, explicó el reporte de WJAR.