Actriz hispana confiesa desconocer el paradero de su hijo luego de ser detenido a finales de octubre

«Yo me quedé esperando que me lo llevaran, pero nunca me lo devolvieron», confesó.

Rhoda Torres compartió también que le dijeron que a su hijo lo trasladaron a Caracas, Venezuela, a un lugar de investigación.

«No tengo la certeza de eso, no lo he visto, no he tenido una llamada”, afirmó.

En otra parte de este video, que provocó todo tipo de reacciones, indicó que Jonathan es un muchacho inocente.

«No tenía trabajo, pasó por una depresión, les pido ayuda, se los suplico, yo me estoy muriendo”, reveló la actriz venezolana.