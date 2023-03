El influencer mexicano aparece diciendo “Había esperado tanto para éste momento”, de inmediato aparece Aylin esperando un beso por parte de Rey, sin embargo el romántico momento no iba dirigido precisamente para ella, si no para Laura Bozzo.

Manelyk arremete contra Rey Grupero y lo tacha de ‘naco’

Recientemente, la influencer mexicana Manelyk y Rey Grupero tuvieron un enfrentamiento en LCDLF 3, luego de que la ex participante de Acapulco Shore arrematara contra el bromista, asegurando que es un ‘naco’ y que no le gusta la forma de ser de Rey.

Sin embargo, ambos se vieron cara a cara en el famoso reality, en donde le expresó: “Te lo digo en la cara, no eres una persona de mi agrado, me pareces desagradable, no me gusta tu manera de ser, el cómo tratas a las personas, tu manera de expresarte…”, le dijo Mane a Rey en el último programa. Archivado como: Rey Grupero agarra a besos a Laura Bozzo

(VER VIDEO DEL BESO ENTRE LAURA Y REY)

(VER VIDEO DE MANELYK DESPOTRICANDO EN CONTRA DE REY)