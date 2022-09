Habla por primera vez tras convertirse en rey

Dedica especial mensaje a su madre

Habla a su nación y al mundo tras la muerte de la Reina Isabel II

El Rey Carlos III pronunció su primer discurso tras la muerte de su madre, la Reina Isabel II que sirvió por 70 años al trono de Gran Bretaña. En un video transmitido por Noticias Telemundo, el nuevo monarca envió un emotivo mensaje sobre su familia y el trabajo de su madre.

En los primeros minutos del mensaje, el nuevo Rey de Gran Bretaña honró a su madre y a su largo periodo en el trono. “Le rindo homenaje a la memoria de mi madre y honro su vida de servicio… comparto esa enorme sensación de pérdida con todos ustedes”.

Hace promesa en su primer discurso

“Como lo hizo la Reina… yo también me comprometo por el resto del tiempo que me de la providencia a mantener los principios constitucionales que son el corazón de nuestra nación… Donde quiera que ustedes vivan… prometo servirles con lealtad, respeto y amor, como lo he hecho a lo largo de mi vida”, declaró.

El Rey Carlos II anunció que ya no le será posible atender las obligaciones en torno a la caridad. “Desde que nos casamos hace 17 años ella se ha convertido en mi reina consorte… sé que ella responderá a las demandas su nueva función con devoción”, aseguró el monarca.