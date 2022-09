Rey Carlos III desaire: ¿Por qué lo critican?

En redes sociales, las quejas por la actitud del rey Carlos no se hicieron esperar y las personas señalaban que se trató de un momento incómodo y que no debía de “sorprender” a los demás, debido a que era consecuencia de que todavía exista una monarquía y haya personas que sigan de cerca ese tipo de actos. Al igual, declararon que Camilla estaba ‘mortificada’ por las actitudes de Carlos. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

“Lo que me tiene impresionada es que en pleno 2023 todavía existan “reyes” y gente que los alaba…. ¿Están ciegos o qué? Esta gente no es de la realeza, la única realeza fue la princesa Diana”, “Pero… Alguien puede pensar en la monarquía, no espero nada de él y aun así logra decepcionarme”, “Hasta Camilla se ve mortificada”, “Con qué soberbia y malos modos manda retirar la pluma. No creen que podía haberla cogido él y entregársela al empleado. A él le gustaría que Reino Unido viviera como cuando colonizaba medio mundo”, indicaron. Archivado como: Rey Carlos III desaire