La coronación del rey Carlos III finalmente llegó el pasado sábado seis de mayo, donde la familia real e incluso celebridades como Katy Perry, se hicieron presentes en la importante ceremonia. Sin embargo en el palacio de Buckingham podría no estar saliendo todo perfectamente.

Y es que el vidente Ramses Vidente, quién habría hecho la predicción de la muerte de Julián Figueroa, ahora lanza una predicción sobre el monarca del Reino Unido. “¡Alerta salud Rey Carlos sus manos! Se coronó después del eclipse, para terminar con toda energía de su mamá y abrir un ciclo nuevo. Pero su salud no lo ayudará mucho.”

Comentan sobre la predicción del vidente

Luego de que Ramses Vidente hiciera su breve predicción donde menciona que la salud del actual monarca, no lo ayudara durante su reinado, los internautas se han manifestado. Los comentarios sobre el estado del salud del rey debido a la apariencia de sus manos no se han hecho esperar e incluso hay quien ha dicho que es su karma.

“Dios pone todo en su lugar, todos con doble moral.”, “Le ha tardado en llegar su karma”, “Si me parece que no llega muy lejos”, “Esa corona no la llevara por mucho tiempo.”, “¿Debut y despedida?”, “ese vegete está mas de allá que de acá esa corona le durará muy poco”. Son tan solo algunas de las reacciones que ha generado el descubrimiento en el cuerpo del rey.