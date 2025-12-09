Trump duplica revocación de visas y afecta a miles de estudiantes
Publicado el 12/08/2025 a las 19:41
- Revocan miles de visas
- Estrictos criterios migratorios
- Aumenta vigilancia gubernamental
Segun informa la agencia EFE, La Administración de Donald Trump ha revocado este año un total de 85.000 visas a ciudadanos extranjeros, entre las cuales se incluyen 8.000 correspondientes a estudiantes internacionales, según informó este lunes el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El anuncio marca un incremento significativo respecto a las cifras del año anterior, cuando el Gobierno de Joe Biden registró una cantidad considerablemente menor de visados anulados.
Un funcionario del Departamento de Estado aseguró que la cifra actual representa más del doble de las revocaciones efectuadas durante la administración previa, aunque no detalló el número exacto de casos registrados bajo el mandato de Biden.
Este aumento refleja un giro más estricto en la política migratoria del Gobierno de Trump desde su llegada al poder en enero.
Causas principales tras las revocaciones masivas
BREAKING: In a staggering alert, the Trump administration has revoked the visas of over 80,000 foreign nationals, that include DUI offenses, violent assaults and theft.
America first! pic.twitter.com/UQsdIqRSZ7
— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) December 2, 2025
Entre las causas más comunes que llevaron a la anulación de visas figuran infracciones graves como conducir bajo los efectos del alcohol, además de agresiones y robos.
De acuerdo con el funcionario, estos motivos sumaron casi la mitad de las revocaciones realizadas el año pasado, lo que evidencia una tendencia a mantener una vigilancia más intensa sobre comportamientos que consideran riesgosos.
La Administración argumenta que las personas que incurren en estas conductas representan una amenaza directa para la seguridad de las comunidades del país.
El funcionario subrayó que el Gobierno no desea permitir que individuos con historial de delitos permanezcan en territorio estadounidense.
Revocan 85.000 visas por nuevas directrices
Reducir drásticamente la inmigración ha sido uno de los objetivos principales de Trump desde que asumió la presidencia, y las decisiones relacionadas con visas reflejan este enfoque.
El Departamento de Estado también revocó visados a centenares de estudiantes que participaron en protestas universitarias el año pasado contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.
Estas revocaciones se producen en un contexto de mayor escrutinio sobre actividades políticas y sociales de quienes residen o buscan estudiar en Estados Unidos.
El Gobierno ha implementado procesos más estrictos de evaluación para la obtención de visas, ampliando los criterios que pueden afectar la elegibilidad de los solicitantes.
Nuevos criterios incluyen actividad digital
Entre las nuevas medidas destaca la revisión de la actividad en redes sociales como parte de los procedimientos de evaluación consular.
El funcionario confirmó que haber trabajado en plataformas dedicadas a la verificación de información o a la moderación de contenido puede convertirse en un motivo de denegación de una visa.
Según explicó, esta instrucción provino del secretario de Estado, Marco Rubio, quien ordenó en mayo pasado prohibir la entrada al país a quienes, a su juicio, “censuren a los estadounidenses”.
Las directrices apuntan a examinar con mayor rigor los antecedentes laborales de los solicitantes, especialmente aquellos vinculados a revisión o control de contenido digital.
Revocan 85.000 visas y amplían evaluaciones
El funcionario del Departamento de Estado insistió en que la evaluación consular no depende únicamente de un factor aislado.
Aseguró que los funcionarios toman en cuenta la totalidad de las circunstancias del solicitante para determinar si califica o no para recibir una visa.
Esta postura reafirma la intención de la Administración de reforzar los mecanismos de selección migratoria y asegurarse de que cada candidato sea examinado bajo parámetros estrictos.
Las revocaciones anunciadas forman parte de un conjunto más amplio de medidas que buscan controlar el flujo migratorio hacia el país.
Impacto en estudiantes y movilidad internacional
El endurecimiento de los procesos refleja la voluntad del Gobierno de revisar no solo el comportamiento criminal, sino también posibles vínculos o actividades que consideren contrarios a los intereses nacionales.
Para estudiantes internacionales, la cancelación de visas ha representado un impacto significativo, especialmente para aquellos que participaron en manifestaciones políticas o actividades públicas consideradas sensibles por las autoridades.
Este giro en la política migratoria ha generado preocupación en varios sectores educativos que dependen de la movilidad internacional para mantener programas académicos y proyectos de investigación.
La inclusión de criterios relacionados con actividades digitales amplía aún más el espectro de factores que pueden resultar en una denegación.