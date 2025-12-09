Trump duplica revocación de visas y afecta a miles de estudiantes

Revocan miles de visas

Estrictos criterios migratorios

Aumenta vigilancia gubernamental

Segun informa la agencia EFE, La Administración de Donald Trump ha revocado este año un total de 85.000 visas a ciudadanos extranjeros, entre las cuales se incluyen 8.000 correspondientes a estudiantes internacionales, según informó este lunes el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El anuncio marca un incremento significativo respecto a las cifras del año anterior, cuando el Gobierno de Joe Biden registró una cantidad considerablemente menor de visados anulados.

Un funcionario del Departamento de Estado aseguró que la cifra actual representa más del doble de las revocaciones efectuadas durante la administración previa, aunque no detalló el número exacto de casos registrados bajo el mandato de Biden.

Este aumento refleja un giro más estricto en la política migratoria del Gobierno de Trump desde su llegada al poder en enero.

Causas principales tras las revocaciones masivas

BREAKING: In a staggering alert, the Trump administration has revoked the visas of over 80,000 foreign nationals, that include DUI offenses, violent assaults and theft. America first! pic.twitter.com/UQsdIqRSZ7 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) December 2, 2025



Entre las causas más comunes que llevaron a la anulación de visas figuran infracciones graves como conducir bajo los efectos del alcohol, además de agresiones y robos.

De acuerdo con el funcionario, estos motivos sumaron casi la mitad de las revocaciones realizadas el año pasado, lo que evidencia una tendencia a mantener una vigilancia más intensa sobre comportamientos que consideran riesgosos.

La Administración argumenta que las personas que incurren en estas conductas representan una amenaza directa para la seguridad de las comunidades del país.

El funcionario subrayó que el Gobierno no desea permitir que individuos con historial de delitos permanezcan en territorio estadounidense.