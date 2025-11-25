¿Malas noticias para migrantes? Trump ordena revisión total a refugiados admitidos por Biden

Revisión a refugiados admitidos

El gobierno del presidente Donald Trump planea realizar una revisión de todas las personas admitidas en Estados Unidos como refugiados durante la presidencia de Joe Biden, según un memorando al que The Associated Press tuvo acceso y que marca un nuevo golpe a un programa históricamente destinado a proteger a quienes huyen de la guerra y la persecución.

La medida anticipa miedo y confusión entre los casi 200,000 refugiados que llegaron al país durante ese periodo, y se espera que organizaciones defensoras interpongan desafíos legales ante lo que describen como un trato frío hacia quienes intentan reconstruir sus vidas en Estados Unidos.

El memorando está firmado por Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Y fechado el 21 de noviembre. Señalando que durante el gobierno de Biden se priorizó la rapidez y la cantidad por encima de evaluaciones detalladas, algo que según la agencia justifica una revisión profunda.

Según el documento, todos los refugiados admitidos entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025 deberán someterse a una nueva entrevista.

En los próximos tres meses USCIS elaborará una lista de personas que serán llamadas nuevamente a revisión.

Defensores del programa afirman que los refugiados ya pasan por más filtros que la mayoría de quienes llegan al país y que suelen esperar años para poder ingresar.