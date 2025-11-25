¿Malas noticias para migrantes? Trump ordena revisión total a refugiados admitidos por Biden
Publicado el 11/25/2025 a las 14:08
- Revisión a refugiados admitidos
- Suspensión de residencias pendientes
- Organizaciones critican medidas federales
El gobierno del presidente Donald Trump planea realizar una revisión de todas las personas admitidas en Estados Unidos como refugiados durante la presidencia de Joe Biden, según un memorando al que The Associated Press tuvo acceso y que marca un nuevo golpe a un programa históricamente destinado a proteger a quienes huyen de la guerra y la persecución.
La medida anticipa miedo y confusión entre los casi 200,000 refugiados que llegaron al país durante ese periodo, y se espera que organizaciones defensoras interpongan desafíos legales ante lo que describen como un trato frío hacia quienes intentan reconstruir sus vidas en Estados Unidos.
El memorando está firmado por Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Y fechado el 21 de noviembre. Señalando que durante el gobierno de Biden se priorizó la rapidez y la cantidad por encima de evaluaciones detalladas, algo que según la agencia justifica una revisión profunda.
Revisión a refugiados impulsa drástica política migratoria Trump
Trump planea revisar los refugiados admitidos bajo la administracion Biden.
Para más noticias: https://t.co/jlbjgui0DQ pic.twitter.com/r5HH1qoPrX
— NoticiasUnivision247 (@Univision247) November 25, 2025
Según el documento, todos los refugiados admitidos entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025 deberán someterse a una nueva entrevista.
En los próximos tres meses USCIS elaborará una lista de personas que serán llamadas nuevamente a revisión.
Defensores del programa afirman que los refugiados ya pasan por más filtros que la mayoría de quienes llegan al país y que suelen esperar años para poder ingresar.
Impacto inmediato en procesos migratorios
Gobierno de Trump ordena volver a entrevistar a refugiados admitidos bajo el gobierno de Biden reportes.
La información 👉 https://t.co/hvKXFTDLBq pic.twitter.com/FQNnqVT755
— Univision Noticias (@UniNoticias) November 25, 2025
El memo también suspende de inmediato la aprobación de tarjetas de residencia para quienes llegaron como refugiados durante el periodo mencionado.
Si la agencia determina que una persona no debió ser elegible, esta no tendrá derecho a apelar, aunque podrá presentar su caso ante un juez si se le inicia un proceso de deportación.
Incluso quienes ya recibieron su tarjeta de residencia estarán sujetos a revisión.
Joseph Edlow escribió que USCIS está preparado para aplicar la ley y evitar abusos al programa de refugiados.
Revisión a refugiados y efectos legales
Las personas admitidas como refugiadas están obligadas a solicitar la tarjeta de residencia un año después de su llegada y usualmente pueden solicitar la ciudadanía cinco años después.
USCIS, el Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca no respondieron solicitudes de comentarios.
Las medidas se suman a otras acciones del gobierno que han afectado al programa de refugiados, suspendido a inicios de este año y reducido a un límite de 7,500 ingresos, en su mayoría de sudafricanos blancos, el nivel más bajo desde 1980.
El gobierno federal ha ampliado otras restricciones migratorias como parte de su promesa de aumentar las deportaciones de personas sin autorización legal.
Restricciones crecientes al programa de refugiados
Gobierno Trump planea revisar miles de casos de refugiados admitidos en la era Biden: ¿qué implica?

Informa Guillermo González
Informa Guillermo González
Detalles 👉 https://t.co/lAQboNSmDy pic.twitter.com/V7DnpCyVy0
— Al Punto (@AlPunto) November 25, 2025
Durante la administración Biden, Estados Unidos admitió 185,640 refugiados entre octubre de 2021 y septiembre de 2024.
Las admisiones superaron las 100,000 el año pasado, principalmente provenientes de República Democrática del Congo, Afganistán, Venezuela y Siria.
Organizaciones defensoras criticaron la nueva revisión, advirtiendo que podría reactivar traumas en personas que ya atravesaron procesos exhaustivos para ingresar al país.
Naomi Steinberg, vicepresidenta de políticas y defensa para Estados Unidos de HIAS, calificó el plan como sorprendentemente mal concebido y el punto más bajo en el trato frío hacia quienes ya construyen nuevas vidas en sus comunidades.
Reacciones de organizaciones defensoras
USCIS prevé tener una lista prioritaria para nuevas entrevistas dentro de 90 días, lo que implica un escrutinio riguroso del estatus original otorgado.
El documento indica que el testimonio incluirá circunstancias relacionadas con persecución pasada, temor fundado y cualquier posible inadmisibilidad.
Sharif Aly, presidente del International Refugee Assistance Project (IRAP), criticó la medida al recordar que los refugiados son quienes pasan por más filtros en Estados Unidos.
Aly afirmó que revisar nuevamente a 200,000 personas que han vivido pacíficamente en el país durante años representa un enorme desperdicio de recursos gubernamentales.
IRAP mantiene una demanda para anular la suspensión de admisiones impuesta por el gobierno.