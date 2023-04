El esposo de una de las víctimas narró los estremecedores hechos

Él indicó que su hijo de ocho años también perdió la vida ¡LA TRAGEDIA CONTINÚA! Un sobreviviente de la masacre en el condado de San Jacinto, en Texas, habló en exclusiva por primera vez con medios locales y dio a conocer los aterradores hechos que ocurrieron al momento en que Francisco Oropeza ingresó a su hogar para dispararle a cinco de las diez personas que habitaban el lugar. De acuerdo con los hechos, la policía indicó que el vecino de la familia hispana ingresó a su patio y comenzó a dispararles, después de haber recibido una queja de los disparos al aire que estaba haciendo y que no dejaban dormir al más pequeño de la familia. Al momento, la policía de San Jacinto, con ayuda del FBI de Houston, se están encargando en la búsqueda del presunto culpable. CONFIESA LO QUE OCURRIÓ El sobreviviente de la masacre en Texas, identificado como Jefrey Rivera, habló por primera vez sobre la noche en que cinco personas perdieron la vida y dos de ellas, eran su esposa e hijo. De acuerdo con las declaraciones de Rivera, señaló que él salió corriendo por una ventana para buscar ayuda y Francisco Oropeza lo correteó para alcanzarlo, pero falló en el intento. “Estaba entrando allí y mató a mi esposa y a mi hijo, de ocho años. Y me quedé con una de seis y medio y uno de tres. Sí, yo salí corriendo por la ventana y me correteo por aquel lado, pero no me alcanzó. Yo salí por aquel lado, yo salí a pedir ayuda. Has de cuenta que cuando no pudo alcanzar a los demás, se regresó a rematar a todos y fueron cinco los que mató”, declaró el sobreviviente a Telemundo.

“Fue a dispararles” En la narración de los trágicos hechos, detalló que solo dos lograron escapar de la casa y correr en busca de ayuda. Eran diez integrantes, cinco murieron, dos escaparon, dos sobrevivieron porque una señora puso su cuerpo en medio de los menores y dos restantes se escondieron al interior del hogar. El tirador, al darse cuenta de que solo los había herido, fue a la casa y terminó por “rematarlos”. “Has de cuenta que como no alcanzó a dos, porque nosotros escapamos, escapamos dos y cuando no nos alcanzó, empezó a dispararles en el suelo, ya estaban en el suelo. Les empezó a disparar en la cabeza, pero ya no en el cuerpo”, detalló a las cámaras entre lágrimas y con la voz entrecortada.

¿Habían tenido problemas con Francisco Oropeza? El reportero del medio de comunicación, le preguntó al hombre si había tenido algún problema anterior con Francisco Oropeza a lo que contestó negando y señaló que nunca había sido una relación problemática, hasta el día en que se quejó de los tiros. De acuerdo con los hechos, informó que nunca pensó que les iba a disparar. “No, no habíamos tenido problemas. Ayer le dije que si podía disparar para aquel lado, fue que él salió a disparar. Nosotros pensamos que no nos iba a disparar, que solo nos iba a amenazar y se acercó al porche y comenzó a disparar”, informó el sobreviviente al medio de comunicación.

Video sobreviviente tiroteo Texas: ¿Cómo ocurrió el tiroteo? En el video que salió a la luz, el hombre declaró que su esposa fue quien murió primero debido a que se encontraba cerca del porche, lugar que tomó el tirador para hacer los tiros. Después, fue en contra de una de las parejas que se encontraba visitando el hogar y por último, se fue en contra de su comadre, quien salvó a sus hijos más pequeños. “A la primera que agarró fue a mi esposa, después a un primero, a una pareja y una comadre que estaba visitándonos, mi compadre también estaba y lo correteó. Mi comadre murió protegiendo a mi niña, porque los abrazó. Primero le disparó en el costado y después en la cabeza”, detalló el hombre sumamente afectado. Archivado como: Video sobreviviente tiroteo Texas

Video sobreviviente tiroteo Texas: ¿Qué pide a las autoridades? En las declaraciones del hombre, señaló que sigue sin comprender el problema que tenía Francisco Oropeza al momento en que ocurrió el tiroteo. Él, indicó que sabe que su vecino estaba tomando al instante en que ocurrió el tiroteo y por ello, se molestó por la indicación de que frenara los tiros al aire libre. Por último, lanzó una petición a las autoridades. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ “No sé cuál fue el problema, el señor andaba tomando y la verdad no sé. Yo necesito justicia, no merece ni la cárcel por todo lo que hizo. Yo sé que pedir algo más, no me va a regresar a mi familia”, declaró el hombre antes de finalizar la transmisión. Por su parte, las autoridades de Texas siguen en la búsqueda del presunto culpable. Archivado como: Video sobreviviente tiroteo Texas

