Elisa Beristain y Javier Ceriani hacen fuertes revelaciones sobre la expareja

¿Fueron infieles? Revelan supuestas pruebas

Esto fue lo que se descubrió sobre la famosa expareja de famosos mexicanos

Verdad separación Andrea Legarreta y Erik Rubín. La lamentable noticia de la separación entre la famosa conductora del programa ‘Hoy’ Andrea Legarreta y su esposo Erick Rubín, ha sido tendencia en todo México, esto por ser una de las parejas latinas más estables, con más de 20 años de matrimonio.

Sin embargo, al parecer en el amor algo ha cambiado entre la pareja, según las declaraciones que hizo recientemente Andrea Legarreta en el programa en vivo ‘Hoy’. Pero ahora, han salido diversas suposiciones sobre lo que pudo haber pasado realmente entre la pareja, la cual se veía bastante estable, y hay rumores de supuestas infidelidades, ¡aquí te revelamos todos los detalles!

Revelan ‘la verdad’ sobre el cortón de la famosa pareja

Por medio del famoso programa ‘Chisme No Like’, el día de ayer los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani, dieron a conocer que hay fuertes rumores de que la pareja se haya separado por otros motivos y no solamente por una decisión, si no que podría ser por ‘traiciones’. Javier Ceriani mencionó que Andrea Legarreta pudo haber tenido algo muy fuerte con el reconocido actor hace énfasis “No está casado, está divorciado”, cosa que coincidiría bastante con la decisión que la mexicana acaba de tomar y levanta fuerte sospechas.

Este actor sería Christian de la Fuente, y es que por otro lado Ceriani no dudó en decir “Él estaba dispuesto a dejarlo todo por Andrea Legarreta”, aseguró al programa. Sin embargo hay fuertes sospechas de que ambos pudieron tener algunos encuentros, aunque no está comprobado “Está separado por haberle metido los cuernos a su esposa junto a Juan Soler”, mencionó. Archivado como: Verdad separación Andrea Legarreta y Erik Rubín