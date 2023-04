¿Qué dijo su viuda?

En las declaraciones de Imelda Garza, indicó que el día cuando falleció Julián Figueroa se la pasó viendo series con ella y su hijo, por lo que se encontraban pasando un buen rato, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. De acuerdo con los hechos, él indicó que se sentía muy mal, pero fue porque no había dormido en tres días.

“La verdad es que Julián estuvo el domingo con nosotros viendo series, estábamos juntos, en la tarde se sentía muy mal, porque no había dormido en tres días, estaba muy deprimido por lo de su papá, porque había sido su cumpleaños. Entonces el domingo, como a las 6 de la tarde me dijo ‘sabes, me voy a bajar al cuarto de los videojuegos y me voy a tratar de dormir un ratito'”, reveló Imelda Garza.