¿Gabriel Soto deberá pagar pensión a Irina Baeva tras su ruptura?

Gabriel Soto descarta pagar pensión.

Rumores de maltrato fueron desmentidos.

Ambos siguen con terapia psicológica.

El sorpresivo anuncio de la ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva ha generado especulaciones.

Tras seis años de relación, la pareja parecía estar consolidada, incluso con planes de matrimonio.

Sin embargo, la separación ha traído consigo una serie de interrogantes legales y emocionales, detalló People en Español.

Uno de los temas que ha llamado la atención es si Soto deberá pagar una pensión a Baeva tras el término de la relación.

Gabriel Soto: «Estoy en el duelo»

La pareja compartía una vida bajo el mismo techo, lo cual, según las leyes mexicanas, podría considerarse concubinato.

Ante los cuestionamientos de la prensa, Gabriel Soto fue claro al responder sobre la posibilidad de una pensión.

“No, no, no. La verdad es que ese punto no se ha tocado”, aseguró el actor durante una reciente aparición pública.

Soto añadió que, por el momento, ambos están más enfocados en un proceso de sanación emocional tras la ruptura.