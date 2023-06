Por otro lado, Lorenzo , viudo de la actriz mexicana explicó el motivo por el cuál la hija de Edith, Constanza, no estuvo presente en la misa. «Hay compromisos de carácter de trabajo y académicos por lo que que Constanza no pudo estar», confesó a los medios .

Lorenzo revela cómo ha sido vivir con la ausencia de Edith

«La vida es para adelante y los recuerdos lo hacen a uno caminar con la satisfacción de haber dado lo mejor y haber recibido lo mejor», confesó cabizbajo a los medios de comunicación. Sin embargo, reveló que está en paz y aunque la extraña, se encuentra bien.

«No es complicado, tengo la conciencia en paz porque sé que en todo momento la relación fue positiva; entregamos buenas cuentas», procedió. «No me encargó nada. Me hago responsable de lo que me toca y, parte de eso, es guardar con respeto su recuerdo», declaró el viudo de Edith González tras la misa que se llevó a cabo (PARA VER LA ENTREVISTA PUEDE HACER CLIC AQUÍ).