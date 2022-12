De acuerdo con el portal de noticias ‘El Universo’, antes del nacimiento de Índigo, Camilo y Eva Luna dieron a conocer que, su hija cuando crezca más, tomará la decisión de si quiere ser una figura pública o no, este es uno de los motivos por los cuales su rostro no había sido revelado. Archivado como: Revelan el rostro de Índigo

En un gran descuido hecho por la pareja, Camilo y Evaluna no se percataron de que su pequeña no estaba con el rostro cubierto, dejándola expuesta ante millones de personas. Inmediatamente miles de personas, luego de que se revela su rostro, comenzaron a debatir a quién se parecía mas.

“Parce la gente si es ridícula. Ellos son los papás y verán si muestran o no el rostro de su hija, por todo critican”, “Ojalá los denuncien por subir fotos de niños sin el consentimiento de sus padres”, “Tanta estupidez con esto, es una bebé común y corriente no se porque tanta pendejada solo por qué les den fama” ( VER VIDEO ). Archivado como: Revelan el rostro de Índigo

La decisión que tomó la pareja de no mostrar el rostro de la bebé , aseguró el portal Semanal, fue respetada por muchísimas personas, pero muy criticada por otros. Además de que por medio del video compartido en Instagram, han estado recibiendo bastantes críticas.

La criticaron por fotografiar a su esposo sin ropa

Esta no es la primera vez que la pareja ha sido tremendamente criticada, pues Eva Luna Montaner hizo lo inimaginable, nadie pensó que se atrevería a tanto, y aunque no se ve la imagen clara, si es bastante explícita. La cantante subió una publicación en donde se puede ver a su esposo, el intérprete de ‘Vida de Rico’ bañándose, en donde se le ve el trasero, pero la borró inmediatamente.

Las críticas que ha levantado esta imagen han sido bastantes, pues aunque la historia ya no está disponible en sus historias, algunos medios captaron el bochornoso momento. Por medio del portal de noticias Chisme No Like, esto fue criticado por muchas personas. Archivado como: Revelan el rostro de Índigo