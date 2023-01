Hace casi ocho años, el policía de Memphis golpeó con brutalidad al ex recluso Cordarlrius Sledge y al ver los videos del ataque hacia Tyre Nichols, decidió romper el silencio y hablar nuevamente sobre el ataque que vivió al portal de noticias New York Post. Inclusive, el sujeto presentó una demanda en contra del agente.

Uno de los cinco policías de Memphis, que se encuentran bajo cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de Tyre Nichols, nuevamente está en el ojo del huracán tras darse a conocer quejas que obtuvo por parte de un hombre que estuvo preso en el año 2015. El sujeto no dudó en hablar sobre la situación que vivió y que, por un instante, le hace perder la vida.

“Ese podría haber sido yo. Podría estar muerto “, declaró Sledge en la entrevista hacia el New York Post. El hombre, en el año 2016, presentó una demanda en contra del policía, quien actualmente está bajo la investigación de la ley por la muerte de Tyre Nichols, de 29 años de edad, en Memphis.

En una entrevista hacia el New York Post, Cordarlrius Sledge, habló sobre los maltratos que recibió por parte del agente que, en aquel momento, desempeñó un cargo en la prisión en la División Correccional del Condado de Shelby. En los primeros detalles que reveló al portal de noticias, señaló que “podría haber muerto” a manos del agente.

El incidente ocurrió el pasado 16 de mayo de 2015, cuando Sledge fue víctima de los golpes por el policía. El New York Post declaró que el suceso ocurrió cuando Haley y otro oficial lo golpearon en la cara durante la búsqueda de un teléfono celular y un tercer policía le golpeó la frente contra un fregadero, según la demanda que presentó el hombre. Archivado como: Tyre Nichols reporte policía

Fue en el año 2016, cuando la demanda salió a la luz y narra los momentos de terror que vivió Cordarlrius Sledge, de 34 años de edad. Las acusaciones señalan al policía Demetrius Haley, de 30 años, quien se encontraba como oficial de correcciones y en ese instante, no dudó en participar en una golpiza hacia Sledge dentro de la División Correccional del Condado de Shelby.

Tyre Nichols reporte policía: ¿No tuvieron piedad?

En las declaraciones que proporcionó al medio de comunicación, señaló que el policía fue uno de los más agresivos durante ese encuentro y por ello, interpuso una demanda en contra de las personas que participaron. Poco después, se enteró de que la demanda no sirvió y Haley fue recompensando al subir de posición cuando la demanda se desestimó.

“Tenía algo de contrabando y estaba tratando de tirarlo por el inodoro, pero no siguieron el protocolo. Haley fue el más agresivo”, detalló Sledge hacia el New York Post. “Obtuvo un ascenso, de oficial de prisiones a oficial de policía. No le creí a mis malditos ojos”, declaró el hombre, de 34 años de edad. Archivado como: Tyre Nichols reporte policía