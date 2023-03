Cabe mencionar que quinta persona que viajaba con los jóvenes, no cruzó a México y se suponía que sus acompañantes regresarían en tan solo unos cuantos minutos. La otra mujer fue identificada como Cheryl Orange quien esperaba a sus amigos tras ejar a su acompañante, Latavia McGee, para una cirugía estética en la ciudad fronteriza mexicana.

Ahora, ha surgido la versión que una quinta persona se encontraba junto a las víctimas, ya que habían viajado a México para una cirugía. Se trata de una mujer que viajaba con el grupo se comunicó con la policía cuando no regresaron al lado estadounidense como se esperaba.

Quinta persona viajaba estadounidenses: ¿Qué sucedió con ella?

Cabe mencionar que Orange se quedó en un motel en Brownsville, Texas, y dijo que se preocupó a medida que pasaban las horas y no sabía nada de los demás. Sin embargo, nunca se imaginó que horas después recibiría la peor de las noticias sobre sus compañeros.

Los cinco amigos habían conducido una minivan alquilada desde Carolina del Sur el jueves hasta el extremo sur de Texas, según un informe policial basado en el relato de Orange. Cuatro de ellos partieron el viernes por la mañana alrededor de las 8 am para ir a México, según la Agencia The Associated Press. Archivado como: Quinta persona viajaba estadounidenses