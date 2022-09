Tras darse a conocer una supuesta imagen de los corgis de la Reina Isabel II, siendo trasladados por los empleados de la realeza tras la muerte de la soberana, una de las dudas que más recorrieron en las redes sociales fue el destino de las simpáticas mascotas. Por esa razón, la familia real no dudó en responder sobre esta duda y señalar el panorama que les espera.

¿CON QUIÉN SE QUEDARÁ EL PERRO? Tras la muerte de la Reina Isabel II, una de las preguntas más virales no fue quién se quedaría con el trono o cuándo será el funeral, sino que las personas se preocupaban por el destino de los amados corgis de la monarca inglesa. Ha transcendido que los dos corgis que sobrevivieron a la querida soberana, Muick y Sandy, ya tienen nuevo hogar.

La reina Isabel, ya no había aceptado más mascotas -en los últimos años- debido a que temía dejarlos cuando ella partiera, pero fue en el 2021 que recibió dos pequeños cachorros mientras la pandemia por la COVID-19 se intensificó y causó el aislamiento; su hijo, no dudó en regalarle a estos simpáticos cachorros, pero uno de ellos falleció. Poco después, llegó Sandy a su vida en una de las épocas más tristes para Isabel II, indicó Milenio Noticias.

Se conoce que el príncipe Andrew, el tercer hijo de la reina Isabel II y su esposo Felipe, era el hijo favorito de la monarca. Aunque, en los últimos años se distanciaron por las polémicas de abuso sexual que involucraron al príncipe; pero, eso no impidió que le dejara a sus mascotas más queridas. Según cuentan los medios locales, la decisión se tomó debido a que fue el príncipe quien le obsequió a Muick, Fergus y Sandy.

¿Era una decisión planeada?

Cuando el príncipe Felipe de Edimburgo falleció en el 2021, la Reina Isabel II recibió una peluda compañía por parte de su hijo y nietas. Sandy, el pequeño y último corgis que llegó a la vida de la monarca; según relatan los medios locales, la reina le hizo prometer a su hijo, el príncipe Andrew, que debía cuidar a los perros si algo le llegaba a suceder, informó The Sun.

La promesa siguió vigente y se dice que Andrew o Beatriz se hacían cargo de los simpáticos Muick y Sandy, cuando la reina Isabel II ya no podía salir a dar sus paseos junto con ellos, de hecho, se cree que en los últimos meses se habían hecho cargo de esa promesa, indicó The Sun. Pero estos dos peludos compañeros no son los únicos que quedarán a cargo del príncipe y su familia; se dice que Candy, el último dorgi de la reina, también vivirá con la familia real.