Ya se sabe quién es la mujer con la que captaron a Peso Pluma en video

Y es que la joven no tardó en dar declaraciones al respecto, destacando si es cierto o no que mantiene una relación con el cantante de corridos tumbados.

¿No dudó en hablar del tema?

La noticia de la ruptura entre Peso Pluma y Nicki Nicole inicialmente sorprendió a los fanáticos, puesto que nadie se imaginó que la cantante sería quien rompió el silencio.

Por medio de Instagram, Nicki Nicole publicó una historia sobre las imágenes que capturaron del solista y no dudó en declarar pública su ruptura.

«El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta, lo que se respeta, se cuida», se lee en el mensaje que dejó en redes sociales.

«Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy», declaró Nicki Nicole dejando a más de una persona sorprendida.