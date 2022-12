El nombre de la persona que fue aprehendida es Patrick Xavier Clarck, de 33 años de edad, quien fue arrestado por la policía por ser el sospechoso principal en el asesinato del famoso rapero, informó el portal de noticias The Sun Us. Al momento, se desconoce cuál es el monto de la fianza impuesta en contra del sujeto.

Patrick Xavier Clark fue detenido pacíficamente el jueves por la noche , dijo el viernes el jefe de policía de Houston, Troy Finner. El arresto de Clark se produjo un día después de que otro hombre fuera acusado en relación con el tiroteo que hirió a otras dos personas, informó The Associated Press.

La policía arrestó a un hombre, de 33 años, por un cargo de asesinato en la muerte a tiros del rapero Takeoff, quien dijeron que era un “espectador inocente” cuando disparó el mes pasado frente a una bolera en Houston, informó la agencia The Associated Press. La policía, también presentó la fotografía del presunto culpable.

¿Cómo se dio con el sujeto?

Clark estaba detenido en la cárcel el viernes en espera de una audiencia de fianza. Los registros judiciales no incluyen un abogado que pueda hablar por él, informó la agencia The Associated Press. La investigación sobre el asesinato de Takeoff, llevó a una búsqueda de pruebas y evidencias para determinar quienes estaban presentes al momento de su asesinato.

De acuerdo con The Sun Us, se conoce que el jefe de policía de Houston atribuyó el arresto de Clark a una extensa investigación policial después de que ninguno de los más de 30 testigos se presentara para ayudar a identificar al sujeto que salía en el video donde se observa el tiroteo que acabó con la vida del rapero.